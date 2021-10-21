ВОЗ: в странах с высоким уровнем вакцинации крайне низкие показатели смертности от COVID-19

В странах с высоким уровнем вакцинации смертность от COVID-19 практически сведена к нулю, заявила технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Людмилы Мосиной, уже есть первые данные о воздействии вакцинации в тех странах, где были достигнуты очень высокие ее показатели.

В частности, в Великобритании была очень высокая смертность от COVID-19 в первую и вторую волну. "Сейчас, несмотря на подъем заболеваемости, практически нет смертности. Также очень снизилось число госпитализаций. Это изменение совпало с ростом числа первой и второй доз вакцины. Эту историю успеха вакцинации можно показывать на примере многих стран, которые достигли высоких показателей вакцинации", - сказала представитель ВОЗ.

Она добавила, что в Великобритании благодаря вакцинации предотвращено более 9 тыс. случаев смерти среди людей старше 80 лет, более 1,2 тыс. случаев среди населения в возрасте 70-79 лет.

Смертность в Испании в начале пандемии также была очень высокой. В настоящее время она находится на очень низком уровне, несмотря на то, что по-прежнему выявляются положительные случаи. "По времени снижение смертности совпало с увеличением охвата вакцинацией среди населения", - отметила она.

В Исландии с марта 2020 года по август 2021-го было несколько пиков заболевания, последний из них связан с дельта-штаммом. "Мы видим, что смертность была высокой во время первого, еще более высокой во время второго подъема заболеваемости. А сейчас во время третьего подъема практически нет госпитализаций и нет случаев смерти. Последний случай смерти был зарегистрирован в мае. Это связано с тем, что Исландия достигла чрезвычайно высоких показателей охвата вакцинацией", - отметила Людмила Мосина. В этой стране практически на 100% были привиты люди 80 лет и старше, а также категория людей 70-79 лет. Получили прививки более 90% людей 60-69 лет. Высокие показатели привитых и среди более молодого населения.