ВОЗ: У детей в Европе и США заметен необычный всплеск респираторных заболеваний

Ряд стран, в частности Великобритания, Нидерланды, США, Франция и Швеция, столкнулись с сильным распространением респираторных заболеваний среди детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта по детским болезням Всемирной организации здравоохранения Уилсона Уэра.

Это может быть связано с изменениями, которые могли произойти в болезнетворных вирусах, и с отсутствием у некоторых детей иммунитета.

По словам эксперта, всплеск респираторных заболеваний особенно заметен среди тех, кто младше 10 лет. Уровень заболеваемости сейчас выше, чем "в типичный для осенних и зимних месяцев сезон гриппа".

"Сообщения об этом необычном всплеске числа заболевших пришли из нескольких стран Европы, включая Францию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, а также из США", - сказал Уилсон Уэр.

По информации ВОЗ, увеличилась заболеваемость фарингитом и кожными болезнями, связанными с криптококковой инфекцией.

"Возможно, некоторые дети прежде не имели инфекций и поэтому не выработали иммунитета", - предположил специалист. Он также не исключил, что "некоторые из вирусов претерпели небольшие изменения и, видимо, распространяются быстрее". Еще одной причиной может быть заражение некоторых детей несколькими инфекциями, из-за чего заболевание протекает тяжелее, чем обычно.

Уэр рассказал, что для исключения заражения нужно соблюдать гигиену, а также прикрывать нос и рот маской или тканью.