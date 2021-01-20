ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за коронавируса за неделю

Более 93 тыс. человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 4,7 млн, сообщила в среду в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

Согласно ее данным, с 11 по 17 января в мире были зарегистрированы 93 882 летальных исхода от COVID-19 (рост на 9% по сравнению с предшествующей неделей), заболели 4 725 025 человек, что на 6% меньше заболеваемости за период с 6 по 10 января.

Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе рост смертности был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ. Что касается заболеваемости, то она выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе, а в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии уменьшилась. В Северной и Южной Америке заболели более 2,46 млн человек (снижение на 2%) и умерли более 43 тыс. (рост на 15%). В Европе заболели более 1,6 млн (снижение на 15%) и умерли более 37 тыс. (рост на 2%). В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 200 тыс. новых случаев инфицирования, что несколько ниже показателя предыдущих семи дней (снижение на 1%), а число летальных исходов увеличилось более чем на 3,4 тыс. (рост на 4%).