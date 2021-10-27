ВОЗ: смертность от COVID-19 за неделю в мире выросла на 5%

Более 2,9 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 49 тыс. пациентов умерли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"За неделю с 18 по 24 октября число новых случаев заражения в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев", - указывается в сообщении.

Более половины случаев заражения приходится на Европейский регион. За неделю только здесь зарегистрирован прирост заболеваемости (на 18%), тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Особенно сильное снижение зарегистрировано в Африке (на 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 17%).

По данным ВОЗ, смертность за семь дней выросла в мире на 5%. Наибольший рост отмечен в Европе (на 14%) и Юго-Восточной Азии (на 13%). Вместе с тем число летальных исходов существенно уменьшилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 13%) и Африке (на 11%).

Согласно приведенным в бюллетене статистическим данным, с 18 по 24 октября в мире было выявлено 2 940 336 случаев заражения COVID-19 и 49 413 летальных исходов. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (512 956). Далее следуют Великобритания (330 465), Россия (248 956), Турция (196 850) и Украина (134 235).

За последние три месяца в мире продолжалось быстрое распространение штамма коронавируса дельта. "Практически во всех государствах, откуда поступили сообщения о присутствии дельта, он замещает другие варианты, включая те, что отнесены к вариантам, вызывающим обеспокоенность, и быстро становится доминирующим вариантом", - констатировали в ВОЗ. К вариантам коронавируса, которые вызывают обеспокоенность, специалисты относят, помимо дельта, штаммы альфа, бета и гамма.

Эксперты обратили внимание также на рост случаев заражения коронавирусом в возрастной группе до 24 лет, особенно в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что эта тенденция может быть связана с тем, что люди более старших возрастных групп, вероятнее всего, уже вакцинировались, а также с тем, что у молодежи может быть больше контактов, в частности, во время учебы, что усиливает риск заражения. Вместе с тем в целом доля инфицированных, а также случаев тяжелого протекания заболевания остается относительно низкой среди детей и молодых взрослых.

По данным ВОЗ на 26 октября, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 243 857 028 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 953 246 человек. За последние сутки поступили сообщения о 295 432 заразившихся и 5469 умерших.

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