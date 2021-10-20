ВОЗ рекомендует введение третьей дозы вакцины против COVID-19 людям с тяжелым иммунодефицитом, сообщила технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время ВОЗ считает, что нет оснований для ревакцинации, но этот вопрос постоянно рассматривается. В начале ноября будет следующее совещание стратегической консультативной группы. Еще раз будут рассмотрены все последние доказательные данные. Если будет необходимость, ВОЗ будет вносить коррекции в свои рекомендации. В настоящее время мы рекомендуем третью дозу, но не ревакцинацию, а как часть первичной вакцинации, людям, у которых тяжелый иммунодефицит", - сказала Людмила Мосина.

Она сообщила, что, по последним доступным данным, антитела сохраняют присутствие в течение как минимум восьми месяцев после перенесенной инфекции, шести месяцев после вакцинации мРНК вакцинами и восьми месяцев - Janssen.

По словам Людмилы Мосиной, на основе доказательных данных, которые уже есть на сегодня, можно сделать обнадеживающие выводы. Во-первых, вакцины, имеющиеся в настоящее время против COVID-19, продемонстрировали свою высокую клиническую, а также эпидемиологическую эффективность в реальном мире. Речь идет о предупреждении госпитализаций и смертей от COVID-19. Во-вторых, уровень эффективности сохраняется несмотря на изменения в циркулирующих штаммах коронавируса. В третьих, после введения миллиардов доз по всему миру была доказана безопасность вакцин, а те побочные явления, которые были выявлены, чрезвычайно редки и польза от вакцинации существенно превышает любой потенциальные риск.

"И самый главный вывод: необходимо вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелого заболевания и смерти от COVID-19", - заключила представитель ВОЗ.