ВОЗ рекомендует переболевшим привиться от COVID-19

ВОЗ рекомендует прививаться против COVID-19 тем, кто ранее уже переболел коронавирусной инфекцией, сообщил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

Исследования показали, что у людей, перенесших инфекцию в легкой форме, защитный титр антител может быть низким или очень быстро исчезать. Даже если человек перенес заболевание в более тяжелой форме, защитный титр антител падает через несколько месяцев. "Мы имеем случаи повторного заражения у людей, которые ранее переболи. Речь идет о том, что, в принципе, вакцинация показана всем, в том числе даже тем, кто ранее перенес COVID-19", - сказал Вячеслав Граньков.

Что касается промежутка времени, который должен пройти после окончания заболевания до момента вакцинации, координатор программ ВОЗ заметил, что четких данных на этот счет пока нет. Некоторые страны рекомендуют выдержать как минимум месяц, 28 дней с момента заболевания. "Есть рекомендации по каждой вакцине", - добавил он.

"Если риск осложнений в связи с COVID-19 высок, тогда значимость вакцинации намного возрастает. Мы бы рекомендовали обязательно привиться, защитить себя, даже если у вас ранее был COVID-19", - отметил Вячеслав Граньков.

ВОЗ не рекомендует определять защитный титр антител перед вакцинацией. "Нет данных о том, что переболевшие переносят вакцинацию в более тяжелой форме или имеют какие-то дополнительные осложнения по сравнению с теми, кто ранее не болел", - обратил внимание представитель ВОЗ.

При этом он заметил, что будут случаи, когда после вакцинации через некоторое время у человека появятся респираторные симптомы. "Это не связано с вакциной. Человек заразился до того момента, когда вакцина смогла подействовать и выработать антитела. Такие случаи есть, они описаны и к этому нужно быть готовыми", - сказал он.

Вячеслав Граньков добавил, что ситуация по COVID-19, в том числе по вопросам вакцинации, продолжает отслеживаться, ответы на многие вопросы будут получены по мере наработки данных.