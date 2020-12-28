ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 продолжать соблюдать противовирусные меры

Люди, переболевшие коронавирусом, должны продолжать соблюдать противовирусные меры, включая ношение масок, мытье рук и соблюдение физической дистанции. На настоящий момент науке точно не известно, как долго длится после болезни иммунитет, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"У переболевших COVID-19 людей вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования. Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела ", - отметила Мария ван Керкхове.

По словам эксперта, у специалистов все еще нет полной картины на этот счет. "Некоторые исследования показывают, что сохранение антител в организме продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше", - пояснила она.

Как считает Керкхове, очень важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры в области здравоохранения, которые действуют в районах, где они живут. "Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности", - констатировала эксперт.

Напомнив о зафиксированных в мире случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией, Керкхове сказала: "Мы не знаем, как часто это происходит. Ряд инстанций в странах сообщали, что имеются случаи повторного инфицирования". По ее словам, специалисты работают над выяснением обстоятельств каждого такого случая, однако в этой области еще многое предстоит понять.