ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
ТАСС 56 0
Всемирная организация здравоохранения 14 января созывает шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации, посвященное COVID-19.
"Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января", - отметили в организации.
В комитет входят 18 экспертов и 12 советников. После дискуссии они опубликуют свои рекомендации.
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