ВОЗ призвала к очному обучению в школах в новом учебном году

Европейское бюро ВОЗ в преддверии нового учебного года призывает принять все необходимые меры для того, чтобы школы оставались открытыми. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, Европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми. Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросят учебу, это влияет на их психическое здоровье. Наши дети сильно пострадали за последние 20 месяцев, особенно те, кто уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения", - заявил Ханс Клюге.

По словам представителя ВОЗ, в отличие от ситуации, которая сложилась в прошлом году, в настоящее время страны способны обеспечить безопасность детей.

Среди мер, необходимых для открытия школ, Ханс Клюге называл вакцинацию учителей и школьного персонала, а также детей старше 12 лет. Кроме того, необходимыми для поддержания безопасности мерами по-прежнему остаются гигиена рук, проветривание помещений, сокращение численности детей в классах, физическое дистанцирование и ношение масок. Ханс Клюге подчеркнул, что не менее важно обеспечить защиту психического и социального благополучия детей.