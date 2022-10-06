ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19
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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прогнозирует, что число заболевших коронавирусом возрастет, однако роста смертности не произойдет, сообщают РИА Новости.
По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости носит сезонный характер. Однако вакцинация и медицинские средства, имеющиеся в наличии, предотвратят рост летальных исходов.
Гебрейесус отметил, что сейчас преобладает омикрон-штамм. Также распространено около трехсот его подвидов.
Глава ВОЗ призвал страны проводить вакцинацию, тестирование на коронавирус, а также усилить эпиднадзор.
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