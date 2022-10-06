ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прогнозирует, что число заболевших коронавирусом возрастет, однако роста смертности не произойдет, сообщают РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости носит сезонный характер. Однако вакцинация и медицинские средства, имеющиеся в наличии, предотвратят рост летальных исходов.

Гебрейесус отметил, что сейчас преобладает омикрон-штамм. Также распространено около трехсот его подвидов.

Глава ВОЗ призвал страны проводить вакцинацию, тестирование на коронавирус, а также усилить эпиднадзор.