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COVID-19

ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19

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ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прогнозирует, что число заболевших коронавирусом возрастет, однако роста смертности не произойдет, сообщают РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости носит сезонный характер. Однако вакцинация и медицинские средства, имеющиеся в наличии, предотвратят рост летальных исходов.

Гебрейесус отметил, что сейчас преобладает омикрон-штамм. Также распространено около трехсот его подвидов.

Глава ВОЗ призвал страны проводить вакцинацию, тестирование на коронавирус, а также усилить эпиднадзор.

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