ВОЗ не рекомендует беременным прививаться от COVID-19

ВОЗ не рекомендует прививаться от COVID-19 беременным женщинам, за исключением тех, кто находится в группе риска, сообщил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

По имеющимся данным, беременные подвержены более высокому риску тяжелой формы COVID-19 по сравнению с женщинами детородного возраста, которые не беременны. Также заболевание связано с повышенным риском преждевременных родов.

"Однако имеющихся данных о вакцинации беременных женщин, во всяком случае теми вакцинами, которые на сегодня одобрены ВОЗ, недостаточно, чтобы оценить эффективность и риски, связанные с вакцинацией, - сказал Вячеслав Граньков. - В ближайшее время запланировано проведение дополнительных исследований в отношении беременных. По мере поступления новой информации рекомендации ВОЗ будут обновляться".

Координатор программ ВОЗ отметил, что на сегодня Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прививаться беременным женщинам за исключением тех случаев, когда польза превышает потенциальный риск. Это касается женщин, которые имеют высокий риск тяжелого течения заболевания с неблагоприятным исходом. В частности, это женщины с сопутствующими заболеваниями или те, кто подвергается высокому риску заражения, например, беременные, которые являются медицинскими работниками.

"Но если женщина желает привиться, то ее обязательно нужно предупреждать об отсутствии на данный момент убедительных данных по безопасности и эффективности. Это не означает, что ВОЗ говорит, что вакцинация против COVID-19 беременных - это опасно. Просто у нас нет на сегодня данных, чтобы убедительно дать ответ на этот вопрос. В исследования вакцин беременные женщины либо не включались, либо их численность была очень небольшая", - пояснил Вячеслав Граньков.

Он обратил внимание на то, что перед вакцинацией следует посмотреть инструкцию к конкретной вакцине.

Вместе с тем представитель ВОЗ добавил, что на сегодня Всемирная организация не рекомендует проводить тестирование на беременность перед вакцинацией, "в этом нет необходимости". Более того, если вакцинация уже была проведена, беременность не следует откладывать.

По мере поступления новых научных данных рекомендации ВОЗ могут меняться, заключил Вячеслав Граньков.