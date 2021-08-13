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COVID-19

ВОЗ: к началу 2022 года число случаев заражения коронавирусом может достигнуть 300 млн

БелТА 33 0

ВОЗ: к началу 2022 года число случаев заражения коронавирусом может достигнуть 300 млн

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что число случаев COVID-19 во всем мире может превысить 300 млн уже к началу следующего года, сообщает CNBC, цитируя генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Прогноз был сделан всего через неделю после того, как ВОЗ сообщила о 200 млн случаев заражения коронавирусом в мире. Примерно полгода назад на планете зафиксировали 100 млн случаев COVID-19.
В ВОЗ сейчас особенно обеспокоены четырьмя варианта коронавируса, которые получили наибольшее распространение. Реальное число заражений, в связи с этим, может быть намного выше.
"Достигнем ли мы 300 миллионов, и насколько быстро это произойдет, зависит от всех нас", - сказал Тедрос Гебрейесус.
ВОЗ рассчитывает привить 10% населения мира к концу сентября и 40% - к декабрю.
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