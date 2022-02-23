ВОЗ: число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире снизилось на 21%

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек, умерли более 67 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, по сравнению с предыдущей неделей с 14 по 20 февраля число выявленных случаев инфицирования COVID-19 снизилось на 21%, а число летальных исходов сократилось на 8%. В организацию поступили сообщения о заражении 12 793 962 человек. Зарегистрировано 67 519 летальных исходов.

Особенно существенное снижение заболеваемости зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 34%) и Америке (на 29%). В Европе, на которую приходится 56% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 26%. Увеличение числа заразившихся зафиксировано только в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%).

Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%) и Африке (на 20%). В то же время в остальных регионах она снизилась.

22 февраля в ВОЗ поступили сведения о 424 822 073 инфицированных и 5 890 312 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 246 843, летальных исходов - на 6 702.