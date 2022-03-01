Вот что будет с организмом, если каждый день делать зарядку

Регулярное выполнение физических упражнений по 20 минут поможет избежать ряда проблем со здоровьем, рассказал РИА «Новости» тренер по бегу и общей физической подготовке Евгений Шувакин.

Снижение веса

Зарядка по утрам поможет сжечь калории еще до завтрака.

«Например, если вы весите 60 килограммов и делаете не слишком интенсивные упражнения в течение 20 минут, то потратите примерно 80-90 килокалорий. Вроде бы немного, но таким образом вы разгоните свой метаболизм — и в течение дня организм будет расходовать больше энергии», – сказал тренер.

Здоровое сердце

Когда человек делает зарядку, учащается сердцебиение. В результате растет объем крови, которая выталкивается в сосуды.

«Обладателям диагноза "вегетососудистая дистония", у которых обычно холодные кисти рук и стопы, зарядка утром точно пойдет на пользу. Увеличивается давление крови, активизируются капилляры. После физической активности диаметр каждого капилляра вырастает в два раза. То есть клетки тела тоже получат в два раза больше питания и необходимых гормонов», – отметил Евгений Шувакин.

Польза для костей

После 40 лет у человека уменьшается плотность костей, они становятся более хрупкими. Чтобы избежать развития заболеваний суставов, необходимо делать зарядку.

«Самый простой способ себе помочь — физические нагрузки, например, ходьба, йога или зарядка утром. Если вы тратите на упражнения около 150 минут в неделю, то ускоряете обмен веществ в костях и, значит, страхуете себя от переломов или остеопороза после 50 лет. Разрушения в теле не происходят в один момент: если вы не стимулируете мышцы, они слабеют и не могут быть опорой для скелета», — пояснил специалист.