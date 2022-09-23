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Восточные сладости с синтетическим красителем изъяли из продажи в Могилеве

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Восточные сладости с синтетическим красителем изъяли из продажи в Могилеве

Восточные сладости с синтетическим красителем изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых предприятий в Могилеве в продаже были обнаружены восточные сладости рахат лукум российского производства.

По результатам проверки установлено, что данные сладости не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Так, в продукции был обнаружен не заявленный производителем в маркировке синтетический краситель тартразин (Е102). Кроме этого, на упаковке отсутствовала предупреждающая надпись о том, что данный краситель может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции на территории страны.

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