Воспользовался доверием: житель Славгорода обманул пятерых знакомых, попросив взять для него телефоны в рассрочку

Необычный способ быстрого обогащения избрал для себя нигде не работающий 22-летний житель Славгорода. Приятелей и знакомых он уговаривал в салоне взять на их имя мобильный телефон в рассрочку.

После процедуры оформления они ему аппарат отдавали, а молодой человек взамен обещал исправно каждый месяц вносить положенную по рассрочке сумму. Однако данного слова не сдерживал, и люди оставались без телефонов и с большим долгом перед магазином.

Комментарий сотрудника ОИОС УВД Юлии Холомеевой:

Так, на протяжении двух лет он подобным образом обманывал местных жителей, пятеро из которых позже написали заявления в милицию. Общая стоимость новых телефонов, которые они передали предприимчивому знакомому, составила около 2 370 рублей.

Сотрудники отделения уголовного розыска Славгородского РОВД установили, что взятыми в рассрочку мобильными телефонами молодой человек сам не пользовался, а быстро находил покупателей и сбывал их.

В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело.

ОИОС УВД

https://mogilev.mvd.gov.by/ru/news/6042