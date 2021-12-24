Воспитанников детского дома семейного типа Кравцовых поздравили с наступающим Новым годом

Череду праздничных мероприятий в рамках акции «Наши дети», которые проходят по всей республике, продолжило поздравление с Новым годом и Рождеством воспитанников детского дома семейного типа Кравцовых. В гости к ним пришли Дед Мороз, Снегурочка, представители администрации Ленинского района, депутатского корпуса и ОАО «Красный пищевик». В адрес детей звучали искренние слова поздравления и теплые пожелания. Гости подарили ребятам сладкие подарки и бытовую технику – стиральную машину.

– В идеальном мире каждый ребенок должен иметь семью, маму, папу, на которых он должен равняться. Каждый ребенок — это чистый сосуд, а родители уже должны его заполнить. К сожалению, в наших реалиях не всегда это возможно. И это вина взрослых. Поэтому нужно отдать должное людям, которые готовы взять на себя ответственность наполнить детские сосуды. В преддверии новогодних праздников мы приехали поздравить ребят и подарить им радость. Пускай у них всегда будет ощущение того, что они живут в дружной и крепкой семье, – отметил Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района.