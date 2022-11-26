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Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» помогли пенсионерам

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Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» помогли пенсионерам

26 ноября воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» войсковой части №5527 оказали помощь нуждающимся людям в уборке снега и переносе дров.

Юные патриоты помогли четырем пенсионерам, проживающим по улицам: на улице 3-я Луговая, Поселковая, Слободская. Корреспондент Bobrlife побывал на некоторых из них.

Подробнее об этом рассказал подполковник в отставке Александр Лавриненко, ветеран 5-го отдельного специального милицейского батальона внутренних войск:

­Ребята из военно-патриотического клуба «Зубр» сегодня собрались, чтобы оказать помощь тем людям, которые не могут сами, например, убрать снег или перенести дрова. Мы проявляем заботу о людях старшего поколения. Наше будущее – дети. Они сегодня добровольно вышли на это мероприятие. Собралось около пятнадцати человек. Постарались сделать так, чтобы людям стало комфортнее, теплее и приятнее, проявив заботу к ним.

В декабре военно-патриотическому клубу «Зубр» исполнится ровно 1 год со дня основания.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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