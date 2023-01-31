Воспитанники секции «Каратэ-до» привезли в Бобруйск награды

28 января в Минске прошло открытое XIV Первенство МОО СКК «Адамант» по каратэ. В соревнованиях приняли участия 250 спортсменов, представителей 16 спортивных секций и клубов.

Бобруйск достойно представили воспитанники секции «Каратэ-до», Центра досуга и творчества (тренер Новиков С.Е.).

14 наград получили ребята в различных категориях

Так чемпионам, занявшими 1 место, в своих возрастных категориях стали: Егор Бокач «Ката»; Анна Драпеза «Ката»; Павел Михолап «Кумитэ»; Артем Лысенко «Кумитэ»; Евгений Маковский «Кумитэ».

2 место заняли: Полина Осинская «Кумитэ»; Илья Альферович «Кумитэ»; Мирослав Дроздов «Кумитэ»; Павел Соловьев «Кумитэ».

Бронза, 3 место, досталась: Дарье Плащёвой «Кумитэ»; Анне Артемчик «Кумитэ»; Денису Вавуло «Кумитэ»; Гордею Иванцив «Ката»; Анастасии Громыко «Кумитэ».

В шаге от пьедестала остановились: Александр Сидоров; Семен Бурда.

Поздравляем воспитанников, секции «Каратэ-до», которые в результате упорной борьбы достигли высоких результатов!