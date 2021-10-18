Воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов выступили с кукольной постановкой

День матери – лучший день в году.

14 октября в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» воспитанники отделения выступили с кукольной постановкой «Поющие червячки» на мероприятии, посвященном Дню матери «Свет особой любви».

Таким оригинальным и забавным способом в условиях пандемии участники отделения дневного пребывания для инвалидов решили поздравить своих мам и подарить им хорошее настроение.

Для любой мамы очень важно знать, что ее ребенок помнит о ней. И вдвойне приятно, когда дети прилагают все свои силы для того, чтобы сделать приятно родному человеку. Поэтому каждая мама получит еще и подарок, сделанный руками своего сына или дочери: фоторамки, сувениры, красочные открытки. Также в этот день в отделении организована выставка творческих работ «Для любимых мам».

Хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Особая благодарность тем, кто несет с достоинством заботы о своих особенных детях, сохраняют присутствие духа, чувство юмора, оптимизм. Здоровья вам всем, много счастья, побольше ярких дней и прекрасных моментов!

Всех желающих приглашаем принять участие в деятельности отделения, стать участником интересных постановок, поездок, встреч.

Приходите к нам!

Приглашаем спонсоров и волонтеров! Ваша помощь очень ценна для нас!

Обращайтесь по адресу: г.Бобруйск, ул. Урицкого, 125(общий вход с аптекой №6), телефон для связи 80225-72-19-05.