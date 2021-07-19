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Вытокі. Крок да АлімпуОбщество

Воспитанники футбольного клуба «Белшина» на днях получили замечательный подарок от ОАО «БЗТДиА»

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Воспитанники футбольного клуба «Белшина» на днях получили замечательный подарок от ОАО «БЗТДиА». Руководство предприятия подготовило для ребят 2006 года рождения из отделения детско-юношеского футбола 20 полноценных комплектов формы.

– В экипировку входит игровая и тренировочная форма, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитная куртка и рюкзак. Их получили каждый из 18 наших воспитанников и 2 тренера, – рассказал генеральный директор футбольного клуба «Белшина» Виталий Былинин. – Выражаем большую благодарность заводу тракторных деталей и агрегатов и директору Владимиру Киселю за поддержку молодежного состава команды и спонсорскую помощь.

17 июля в торжественной обстановке на фестивале «Вытокі» новенькую форму молодым футболистам вручили председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, губернатор Могилевской области Леонид Заяц, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

 

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