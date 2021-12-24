«Они — наши дети». Воспитанники детского социального приюта посетили «Бобруйск-Арену»

Воспитанники детского социального приюта посетили «Бобруйск-Арену» в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Ребята покатались на льду, пообщались с профессиональными хоккеистами бобруйской команды, и, конечно, получили уйму положительных эмоций, новые впечатления, а также сладкие подарки от главного волшебника предстоящего Нового года – Дедушки Мороза.

– Ежегодно перед Рождеством и Новым годом к нам в гости приходят друзья. Они идут отовсюду и приносят большое количество подарков, играют с детьми, развлекают, конечно же, это незабываемые эмоции, это радость, праздник. А для наших детей это как глоток свежего воздуха. Они очень-очень нуждаются в этой заботе и внимании. Мы благодарны организаторам сегодняшнего праздника – руководству ХК «Бобруйск» и самой команде. Нам устроили замечательное развлечение и подарили замечательное время препровождения с нашей бобруйской командой. Наши хоккеисты красивые, спортивные ребята и наши дети просто счастливы. К каждому ребенку подъехал хоккеист в профессиональной экипировке, они поддержали тех, кто плохо катается. И многие благодаря им уже уверенно держаться на льду. Некоторые даже с клюшками уже – шайбы пытаются забить в ворота. Это очень здорово! А потом появился Дедушка Мороз, который подарил подарки. Нам это очень понравилось, надеюсь, мы продолжим эту традицию посещать Ледовый Дворец, – рассказала воспитатель Анжелика Сосункевич.

– Сегодня мы отлично провели время: покатались на льду, пообщались с ребятами, взяли клюшки в руки и побросали шайбы в ворота. Нужно детишкам помогать, радовать их перед новогодними праздниками, стараться подарим им новогоднее настроение – что мы сегодня и сделали. Кто-то уже умеет кататься, а кто-то только учится. Наша задача помочь им проявить любовь ко льду. Сегодня катались мальчики и девочки. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот сейчас они могут научиться и продолжить заниматься, и кто знает, может в будущем эти дети станут настоящими профессиональными хоккеистами, – поделился капитан ХК «Бобруйск» Павел Васильев.