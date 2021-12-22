Воспитанники детского социального приюта Бобруйска посетили развлекательный центр «Jolly Land» в рамках республиканской акции «Наши дети»
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
Руководство интерактивной зоны «Jolly Land» сегодня подарило детям - воспитанникам Детского социального приюта города Бобруйска самый настоящий праздник. Мероприятие приурочили к республиканской благотворительной акции «Наши дети».
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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