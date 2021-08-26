Воспитанники детского приюта посетили центр “Покрова”

Встреча в центре «Покрова» и детей из Детского социального приюта Бобруйского района, агрогородка Михалево началась с тёплого чаепития, просмотра фильма и продолжилась экскурсией в храм.

Иерей Алексий Поляков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Центра «Покрова» познакомил ребят с особенностями внутреннего строения и внутреннего убранства православного храма и алтаря. В ходе рассказа дети задавали вопросы, а после экскурсии поставили свечи о здравии, попробовали себя в качестве звонарей!

С радостью детишки получили подарки к новому учебному году — новую обувь!

- В заключение хочется вспомнить протоиерея Павла Гумерова, - сказал Иерей Алексий Поляков, - который в своей книге «Малая церковь» написал: «Детей даёт Бог. Они — чада Божии и только потом – наши. И Бог даёт их нам на время, чтобы спросить за них. Когда мы это поймём, то не будем питать ложных иллюзий и скорбеть от обиды на них. Мол, потратили на детей всю жизнь, силы, а получили вовсе не то, что хотели. Дети не просили их рожать, мы это делаем для себя. Те, кто любит детей, знают, что они могут нам дать гораздо больше радости, счастья, чем мы им. Тяжкий крест — не иметь чад. Это мы должны быть им благодарны, что они у нас есть».