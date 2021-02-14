Воспитанники Бобруйской СДЮШОР стали победителями Республиканского турнира по боксу
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С 9 по 13 февраля в Могилёве проходил XII Открытый Республиканский турнир по боксу среди юниоров 15-16 лет памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Г. Т. Ривкина.
Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса: Ярослав Янковец и Владислав Кузнецов, одержав победы в четырёх поединках, стали победителями турнира.
Ещё две золотых медали положили в копилку команды воспитанники ДЮСШ «ШИННИК»: Витас Гарцуев и Мария Пилипенко. (Тренеры: Николай Верёвкин, Валерий Карпенко и Олег Коряков).
120 боксёров со всех регионов страны и Молдовы приехали проверить свои силы перед Первенством Республики, которое состоится в марте в Полоцке.
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