Воспитанники Бобруйской СДЮШОР стали победителями Республиканского турнира по боксу

С 9 по 13 февраля в Могилёве проходил XII Открытый Республиканский турнир по боксу среди юниоров 15-16 лет памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Г. Т. Ривкина.

Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса: Ярослав Янковец и Владислав Кузнецов, одержав победы в четырёх поединках, стали победителями турнира.

Ещё две золотых медали положили в копилку команды воспитанники ДЮСШ «ШИННИК»: Витас Гарцуев и Мария Пилипенко. (Тренеры: Николай Верёвкин, Валерий Карпенко и Олег Коряков).

120 боксёров со всех регионов страны и Молдовы приехали проверить свои силы перед Первенством Республики, которое состоится в марте в Полоцке.