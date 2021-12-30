Воспитанникам социального приюта вручили подарки, которые они загадали на Новый год

В рамках традиционного предновогоднего марафона «Подарим сказку детям» в детском социальном приюте состоялось торжественное вручение подарков воспитанникам учреждения.

Напомним, что один из важных атрибутов благотворительного марафона – необычная новогодняя елка. На ней размещены игрушки, в которых «спрятались» желания детей.

Добрыми волшебниками для ребят стали представители городской власти, депутатского корпуса, различных предприятий и организаций, которые воплотили эти желания в жизнь. Вручали подарки сотрудники Центра творчества детей и молодежи, которые подарили ребятам яркое новогоднее настроение.

Маркел Деминков

В записке желаний я загадал смарт-часы. Мне очень радостно, что я получил этот подарок. Дедушке Морозу большое спасибо.

Настя Смарщек

Я загадала байку. Очень довольна, что получила такой подарок. У меня много эмоций. Сразу ощутила новогоднее настроение. Желаю всем хорошего Нового года. Я хочу, чтобы каждому подарили тот подарок, о котором он мечтает.

Ярослав Морозов

Я хотел себе в подарок зимние кроссовки. Большое спасибо за то, что я их получил. Буду еще больше верить в чудеса. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, любви.