Воспитанникам социального приюта подарили праздник
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Сегодня воспитанники детского социального приюта г. Бобруйска принимали гостей. С сюрпризами, самыми добрыми поздравлениями и пожеланиями к ребятам пришли руководство Ленинского района, представители депутатского корпуса, силовых структур. Воспитанники подготовили яркую праздничную программу, после которой ребята получили подарки. В благодарность дети подарили гостям сувениры, сделанные своими руками.
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