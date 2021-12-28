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Общество

Воспитанникам социального приюта подарили праздник

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Воспитанникам социального приюта подарили праздник

Сегодня воспитанники детского социального приюта г. Бобруйска принимали гостей. С сюрпризами, самыми добрыми поздравлениями и пожеланиями к ребятам пришли руководство Ленинского района, представители депутатского корпуса, силовых структур. Воспитанники подготовили яркую праздничную программу, после которой ребята получили подарки. В благодарность дети подарили гостям сувениры, сделанные своими руками.

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