Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Бобруйске

В Бобруйске восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Происшествие случилось 8 ноября в 13.52. 32-летний местный житель, управляя автомобилем Citroen C4, двигался по ул.Пролетарской. Вблизи дома №25 при повороте налево он совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по линии тротуара слева направо по ходу движения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на пешеходов. "Необходимо быть предельно внимательными и осторожными", - отметили правоохранители.

В ГАИ также обращаются к водителям, которые стали очевидцами и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего (в том числе записи с видеорегистраторов) с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (0225) 59-01-99 или 102.