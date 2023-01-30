Воскресенский о возвращении беглых: важно отделить зерна от плевел

Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский считает важным подойти в индивидуальном порядке к тем белорусам, которые на фоне событий 2020 года покинули Беларусь, но хотят вернуться. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

"Мне кажется, очень важно отделить зерна от плевел, и из тех, кто будет возвращаться, вычленить именно тех, кто не принимал никакого активного участия в панических, эмоциональных событиях 2020 года", - сказал Юрий Воскресенский.

По его словам, тех, кто подстрекал, в том числе в медийной сфере, и кто сейчас просится назад (а это известные телеведущие, радиоведущие), "если и нужно принимать, то устраивать в совершенно другую сферу, иначе все повторится".

"Что касается основной массы, то здесь очень важен эффект первых приехавших, как в моем случае", - отметил Юрий Воскресенский.

Он заметил, что его слова о том, что беглые в итоге переругаются за деньги и будут пытаться разрушать белорусские предприятия, обложив их санкциями, сбылись. "Но этот пример открыл очень многим глаза", - подчеркнул он.

"В любом случае замечательно, что произошла такая институционализация, потому что не секрет, что на той стороне, за пределами Республики Беларусь, есть посредники, которые уже начали брать деньги за решение каких-то проблем якобы с правоохранительными органами, - отметил Юрий Воскресенский. - Хорошо, что человек напрямую вступит в контакт с государством в виде представителей комиссии и напрямую может обсудить меру ответственности, касающуюся его".