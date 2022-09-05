Восемь пожаров произошло за выходные в Могилевской области

За два выходных дня в Могилевской области случилось восемь пожаров, 16 раз спасатели выезжали на тушение сухой растительности. В ходе оперативной работы спасено два жилых дома, три хозяйственных строения, одна единица техники. Работники Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения ликвидировали два лесных пожара - в Могилевском и Осиповичском районах. Об этом рассказала корреспонденту sb.by старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Вчера, 4 сентября, в 15:52 поступило сообщение о пожаре сена в деревне Зуи Кричевского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горела открытым пламенем скирда в рулонах на открытой площадке. Спасателям удалось отстоять у огня 100 тонн сена, а 20 тонн пожар уничтожил. Причина возгорания устанавливается.

Также, 4 сентября, около 16:00 загорелся автомобиль «Ситроен Ксара» 2003 г.в. в гараже по улице Криулина в Могилеве. Машина горела открытым пламенем. При попытке самостоятельного тушения пожара 46-летний хозяин автомобиля получил ожоги. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Огонь уничтожил автомобиль, повредил вещи, закоптил стены и потолок в гараже. Причина произошедшего устанавливается.

Специалисты не исключают, что к возгоранию привело нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.