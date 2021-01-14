Вора из Бобруйска подвела забывчивость

В конце декабря с сообщением о краже в милицию обратился бобруйчанин. По словам мужчины, из его хозпостройки пропало две упаковки пеноплекса стоимостью свыше пяти базовых величин. Висевший на двери старый замок был сломан и лишь создавал визуальный эффект, поэтому злоумышленнику не составило труда проникнуть внутрь помещения, в котором хозяин хранит строительные материалы.

Для установления обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. При осмотре дворовой территории потерпевший сообщил правоохранителям, что обнаружил возле забора черный пакет с мужскими туфлями. После обработки найденной обуви дактилоскопическим порошком специалист Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ выявил и изъял на каблуке след пальца руки.

При сверке следа по базе дактилоскопического учета «АДИС» эксперты УГКСЭ по Могилевской области установили, что он оставлен 42-летним местным жителем, который и ранее привлекался к уголовной ответственности и не так давно освободился из мест лишения свободы.

Полученную информацию об установлении личности эксперты ГКСЭ направили правоохранителям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину и изъяли часть похищенного, которое он успел продать. К слову, выяснилось, что хозяин дома и злоумышленник знакомы и накануне вместе распивали спиртное у потерпевшего.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.