Вор на дачу не проникнет: как уберечь свое имущество

Ежегодно на территории Могилевской области с наступлением осенне-зимнего периода значительно возрастает количество краж, совершаемых из дачных домовладений граждан.

Большинство владельцев дач на зимний период уезжает на постоянное место жительство в города, оставляя свои постройки на длительное время без присмотра. Весной, как только начинается дачный сезон, люди возвращаются на свои участки и обнаруживают, что на их дачах побывали незваные гости.

По словам вриод начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома подполковника милиции Алексея Бондаренко, в текущем году на территории области было зарегистрировано 170 краж из дачных домовладений.

Именно в зимний период и ранней весной, когда хозяев нет, злоумышленники взламывают замки в дачах, выбивают стекла и выносят все, что попадется под руку: инструменты, одежду, продукты, электроприборы.

При этом раскрытие данного вида преступлений осложняется по причине несвоевременного обращения граждан в территориальные органы внутренних дел, а также в связи с отсутствием свидетелей и необходимых улик.

Частенько воры идут на дело и осенью, пока не выпал снег, чтобы их нельзя было найти по свежим следам. Злоумышленники пользуются еще и тем, что на многих дачах при отсутствии хозяев и охраны можно даже какое-то время спокойно пожить.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы уменьшить количество краж с дач.

Владельцы же должны сами подумать о защите своих дачных владений. Постарайтесь оборудовать дома на приусадебных участках надежными запорными устройствами и решетками на оконных блоках, не храните там ценное и значимое для вас имущество. Организуйте охрану посёлков своими силами, используйте средства видеофиксации и сигнализации, взаимное добрососедское наблюдение за участками.

Если же ваша дача стала предметом преступного посягательства, то немедленно сообщите о случившемся в милицию по телефону «102».

По материалам УУР УВД