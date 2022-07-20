Вопросы создания безбарьерной среды в Бобруйске находятся на постоянном контроле

Вопросы создания безбарьерной среды находятся на постоянном контроле Бобруйского горисполкома. Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности.

Что изменилось

Безбарьерная среда – это комплекс мероприятий, обеспечивающих беспрепятственное, безопасное, независимое передвижение маломобильных групп населения в условиях окружающей среды. Это целая система физической доступности как общественных зданий, учреждений образования, здравоохранения, объектов торговли, спортивных со­оружений, культурных мест отдыха, так и информации и транспорта. Как обстоят дела с этим в Бобруйске? Для начала мы адресовали вопрос человеку, который раньше передвигался на инвалидной коляске, а затем соединил ее с самокатом, создав таким образом эксклюзивное средство передвижения (несколько лет назад с Геннадием (имя изменено) произошел несчастный случай, после чего он не смог ходить). За день молодой человек «наматывает» по городу 30-40 километров. Любит посещать спортзалы и кафе. Так что не понаслышке знает о доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченной мобильностью.

– Бобруйск считается одним из лучших городов в плане доступной среды для инвалидов. Действительно, за последние годы у нас многое изменилось в этом отношении, видно, что работа проводится большая: стали занижать бордюры, ставить дренажные системы, чтобы не образовывались лужи в местах съезда на проезжую часть, расширять дверные проемы в зданиях. И все новые дома, которые вводятся в эксплуатацию, с пандусами или подъемниками. В магазины можно заехать практически без проблем. Правда, в кафе еще не всегда. Хотя недавно у нас открылся ресторан, где для инвалидов-колясочников сделали отдельный туалет с поручнями, широким проемом и кнопкой вызовы персонала, – говорит бобруйчанин.

Законодательная база

Отметим, что в соответствии с подпрограммой «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы в Бобруйске разработан комплекс мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

– Со 2 мая 2021 года вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об утверждении и введении в действие строительных норм СН 3.02.12-2020» «Среда обитания для физически ослабленных лиц». Эти строительные нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности, необходимой для социальной интеграции физически ослабленных лиц, при градостроительном планировании, возведении и реконструкции жилых и общественных зданий, в том числе жилых домов с квартирами для физически ослабленных лиц, зданий производственных предприятий, с учетом принципов универсального дизайна, – говорит Светлана Сафонова, начальник отдела технического надзора КУДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска».

К примеру, в рамках реализации госпрограммы в конце прошлого года силами УКС в санаторных яслях-саду №12, где есть группа для детей с ДЦП, были переоборудованы вход с пандусом, сан­узел и раздевалка.

– Группа для детей с ДЦП рассчитана до пяти человек. В этом году выпустились 2 таких ребенка. С учетом того, что у нас воспитываются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, в учреждении для них должны быть созданы условия безбарьерной среды. В рамках проведенных работ здесь увеличили тамбур раздевалки, дверные проемы, в туалете сделали поручни, чтобы ребенок мог самостоятельно держаться, сесть, чтобы было удобно его помыть. Сделали также современный и удобный пандус с резиновым покрытием, благодаря чему дети, которые не находятся в коляске, могут по нему самостоятельно спуститься, держась за поручни, – рассказывает Татьяна Щусь, заведующий санаторными яслями-садом №12.

А вот в средней школе №20 позаботились о пожилых избирателях с ограниченной мобильностью и в рамках капитального ремонта учебного заведения тоже сделали пандус.

История одного пандуса

Еще один пример создания безбарьерной среды – установка пандуса в доме на улице Ульяновской, 49, где проживает инвалид-колясочник Александр Алексеев. Четыре года назад он попал в аварию, разделившую его жизнь на до и после. В районе Еловиков мужчину, который ехал на велосипеде, сбила машина, в результате чего бобруйчанин получил фатальные травмы, приведшие к инвалидному креслу. Неделю он пробыл в коме. После выписки из больницы для Александра началась череда мрачных будней, а затем произошел внутренний рывок и пришло понимание, что расслаб­ляться нельзя.

– Либо ты лежишь и понимаешь, что, грубо говоря, попросту сгниешь, либо надо вырываться из этого всеми силами. Когда я впервые попытался сесть, радости моей не было предела. Вскоре я смог перелезть в коляску. Сегодня я вполне могу себя обслужить. Был на реабилитационных курсах, где многому научился, как обслуживать себя в быту. Более того, я регулярно занимаюсь на домашних тренажерах. Каждый день преодолеваю себя и сдаваться не собираюсь, – рассказывает мужчина.

До аварии Александр жил в доме на улице Гагарина, а после несчастного случая переехал в квартиру на Ульяновской. Здесь все сделано с учетом его физических особенностей: расширены дверные проемы, переоборудован сан­узел, где установлены поручни и убран порог, а кухня создана по специальному дизайн-проекту для инвалидов-­колясочников. И самое главное – у мужчины появился персональный пандус, который ему установили работники ЖКХ со стороны балкона на первом этаже.

– Спасибо моей сестре, которая приложила много усилий в этом отношении. Поддержка близких имеет большое значение. Металлический пандус делали по проекту брестской фирмы. Я очень доволен, ведь в любой момент могу выехать на улицу и подышать воздухом. Мне переоборудовали балкон на кухне, сделав отдельный выход на улицу. Пандус получился большой, конечно. Выезжая сюда, я словно оказываюсь на палубе корабля. Это мой личный дворик, мое личное пространство, – говорит бобруйчанин.

Это лишь малая часть того, что было сделано в рамках госпрограммы в прошлом году. Работы в городе по созданию доступной среды продолжаются. А о том, как обстоят дела с безбарьерной средой для незрячих и слабовидящих в Бобруйске, мы расскажем в ближайшее время.

Людмила Любимцева, фото автора, Виктора Чабана, Анастасии Кастрицы.