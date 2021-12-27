Вопросы социально-экономического развития Бобруйска рассмотрели депутаты на заседании комиссии

На заседании постоянной комиссии по экономическому развитию, инвестиционной и инновационной деятельности, предпринимательству и торговле Бобруйского городского Совета депутатов 24 декабря рассмотрели актуальные вопросы развития нашего города на ближайшие годы.

О Программе социально-экономического развития Бобруйска на 2021-2025 годы подробно рассказала в докладе начальник управления экономики Бобруйского горисполкома Ольга Мохначева. Главными задачами выполнения этой Программы станет обеспечение устойчивого роста доходов населения, эффективная занятость, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации, а также прирост инвестиций в результате реализованных мероприятий по запуску нового инвестиционного цикла.

На заседании обсудили основные показатели прогноза социально-экономического развития Бобруйска на 2022 год и заслушали отчет о проделанной работе депутата городского Совета по Молодежному избирательному округу № 10 Олега Болбаса.