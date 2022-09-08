Вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Могоблисполкоме

Областное селекторное совещание провел председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко 6 сентября по вопросам организации сева озимых зерновых культур и уборки кукурузы на силос и зеленый корм. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, первый заместитель председателя облисполкома Анатолий Уласевич, а также руководители структурных подразделений областного исполнительного комитета, руководители организаций области, председатели райисполкомов.

Кроме основных тем на совещании обсуждались вопросы производства молока, соблюдения техрегламентов в сферах растениеводства и животноводства в регионах, включая процесс заготовки и хранения кормов. В том числе, рассматривались проблемные вопросы и меры по их разрешению.

Отдельно Анатолий Исаченко дал распоряжение дополнительно промониторить, как в хозяйствах приняли молодых специалистов, прибывших на работу по распределению. Проконтролировать обеспеченность жильем и созданные условия проживания. Так, в одном из хозяйств Бобруйского района, проведенная по поручению губернатора проверка показала, что выделенное жилье не было должным образом подготовлено к заселению молодых кадров. В связи с чем принят ряд дисциплинарных мер и кадровых решений.

Заострил внимание руководитель региона и на соблюдении агротехнических сроков завершения сева озимых зерновых культур до 1 октября.

К слову, днем ранее Анатолий Исаченко инициировал совещание по вопросу организации осенних полевых работ в присоединенных сельскохозяйственных организациях к промышленным предприятиям области. В нем приняли участие директора предприятий и руководители сельскохозяйственных организаций (филиалов) региона. На совещании обсудили ход сева озимых зерновых культур. Уделили внимание обеспеченности семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений для ухода за посевами.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что в своих выступлениях глава государства не раз акцентировал внимание на том, насколько важно сегодня обратить особое внимание на сельское хозяйство. И все сейчас понимают серьезность данного вопроса. Также он отметил, что в момент присоединения хозяйств к предприятиям стояла задача, чтобы руководители промышленных объектов со своей дисциплиной и умением организовать рабочие процессы навели там порядок, наладили эффективную работу, с целью вывести хозяйства на самоокупаемость. Теперь необходимо проанализировать предпринимаемые меры и при необходимости выработать решения по достижению обозначенных целей в современных реалиях.

По материалам mogilev-region.gov.by