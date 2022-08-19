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Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Бобруйске

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Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Бобруйске

Сегодня состоялось очередное заседание Бобруйского горисполкома. Главной темой обсуждения стал вопрос борьбы с коррупцией. Заседание возглавил первый заместитель председателя горисполкома Игорь Кисель.

Как обстоят дела с коррупцией в городе на Березине, какие меры принимаются для борьбы с этим явлением, а также, что ещё необходимо сделать для минимизации причин, способствующих её появлению - читайте в свежем номере "БЖ".

Фото Виктора Чабана

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