Вопросы борьбы с коррупцией обсудили в Бобруйске

Сегодня состоялось очередное заседание Бобруйского горисполкома. Главной темой обсуждения стал вопрос борьбы с коррупцией. Заседание возглавил первый заместитель председателя горисполкома Игорь Кисель.

Как обстоят дела с коррупцией в городе на Березине, какие меры принимаются для борьбы с этим явлением, а также, что ещё необходимо сделать для минимизации причин, способствующих её появлению - читайте в свежем номере "БЖ".

Фото Виктора Чабана