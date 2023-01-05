Вопрос колес. Нужно ли «переобувать» двухколесного друга зимой?

О том, что автомобиль надо «переобувать» каждый сезон, известно. А что насчет велосипеда? В редакцию написал любитель двух колес, причем на работу он предпочитает добираться в любое время года на железном коне. Причем капризы погоды ему не доставляют неудобств.

Оказывается, что не все так просто, если заглянуть в правила дорожного движения. Ответ для нашего читателя неоднозначный. Зимы у нас разные, поэтому и использование двухколесного транспорта ограниченное. Согласно правилам дорожного движения, езда на велосипедах в зимний период не запрещена. Однако пункт 153.4 ПДД гласит, что велосипедисту, как и водителю мопеда, запрещается двигаться по дороге в условиях снегопада и(или) гололедицы. Такие действия грозят штрафом в размере от 1 до 3 базовых величин (ч. 1 ст. 18.23 КоАП РБ) и от 3 до 5 базовых величин, если нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 18.23 КоАП РБ). Конечно, всегда стоит следить за тем, чтобы велосипед был оборудован по правилам: имел исправную тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, зеркало заднего вида, на нем спереди должен быть световозвращатель белого цвета, сзади – красного, а с каж­дой боковой стороны – оранжевого.