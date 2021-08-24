Вопрос государственной важности – Лукашенко заявил о предстоящей перезагрузке системы образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете заявил о предстоящей перезагрузке системы образования.

"Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил о древней мудрости: после хлеба самое важное для народа - это школа. "Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм", - сказал Президент.

Он отметил, что в этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.