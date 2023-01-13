Волшебство творчества

В УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» в рамках праздничных мероприятий совместно с ГУО «Гимназия №2» и Бобруйской городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин» организованы две выставки: «Новогодняя красавица» и «Рождественский венок».

Выставки органично дополнили сказочное оформление фойе Центра, которое одновременно служило и декорациями для новогоднего представления.

На выставках представлено 75 ёлок и 30 рождественских композиций. Каждая работа дарит праздничное настроение и знакомит с красивыми, талантливыми людьми и даже целыми семьями.

Выставки будут работать до 25 января. Вы можете заглянуть в наш Центр и сделать памятное фото.

Ирина Соколовская, заведующий сектором по работе с детьми и молодёжью УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»