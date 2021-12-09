Волшебное письмо Дедушке Морозу от маленьких бобруйчан

Районный этап областного конкурса писем «Письмо Дедушке Морозу» среди детей членов РОО «Белая Русь» в Ленинском районе Бобруйска подходит к завершению.

Конкурс проводился с целью популяризации деятельности общественного объединения, а также развития творческих способностей детей. Для ребят первичной организацией ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» РОО «Белая Русь» был организован настоящий праздник с новогодними конкурсами и играми.

По словам председателя Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович, каждый год с началом зимы маленькие бобруйчане берут бумагу, ручку и пишут письмо Дедушке Морозу. В него они вкладывают свои надежды, успехи и достижения года, но главное – безграничную веру в Чудо. Родители умиляются и всячески поддерживают эту традицию. Чаще всего маленькие бобруйчане в письмах просят здоровья и счастья близким. Ребята написали немного о себе, рассказали, что делали в этом году, и поведали о самых сокровенных своих желаниях. Многие творчески подошли к своей работе, изготовив Новогодние поделки вместе с письмами.

«Письмо Дедушке Морозу учит фокусироваться на главном. Только представьте на минутку, с каким объемом ответственности справляется ребенок, когда пишет письмо Дедушке, - подчеркнула Ирина Русакович. - Он понимает, что это – единственная возможность в году, чтобы попросить о волшебном чуде, делая выбор из многих-многих фантазий, возможностей, мечтаний, выбирая самое важное. Хотелось бы отметить, что отличительной особенностью этого года станет то, что абсолютно все письма ребят мы отправим в Беловежскую пущу Дедушке Морозу».

Благодарим всех откликнувшихся и написавших письма! Торжественное награждение победителей и участников конкурса пройдет на Новогодней елке 29 декабря 2021 года. Мы будем рады видеть детей всех членов Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь».