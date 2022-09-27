Волонтеры «Юности» провели трудовую акцию

Кажется, совсем недавно волонтёры отряда «Юность» трудились на территории отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска», облагораживая клумбы, высаживая цветы. Все лето клумба радовала глаз буйством красок.

И вот уже пришла пора готовиться к зиме – обрезать засохшие цветы, вносить удобрения, убирать опавшую листву. В рамках трудовой акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» ребята строительного колледжа вновь посетили отделение и оказали помощь в уборке прилегающей территории.

Светлана Алимова,заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»