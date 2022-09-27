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Волонтеры «Юности» провели трудовую акцию

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Волонтеры «Юности» провели трудовую акцию

Кажется, совсем недавно волонтёры отряда «Юность» трудились на территории отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска», облагораживая клумбы, высаживая цветы. Все лето клумба радовала глаз буйством красок.

И вот уже пришла пора готовиться к зиме – обрезать засохшие цветы, вносить удобрения, убирать опавшую листву. В рамках трудовой акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» ребята строительного  колледжа вновь посетили отделение и оказали помощь в уборке прилегающей территории.

 

Светлана Алимова,заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»

 

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