Волонтеры «Юности» провели трудовую акцию
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Кажется, совсем недавно волонтёры отряда «Юность» трудились на территории отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска», облагораживая клумбы, высаживая цветы. Все лето клумба радовала глаз буйством красок.
И вот уже пришла пора готовиться к зиме – обрезать засохшие цветы, вносить удобрения, убирать опавшую листву. В рамках трудовой акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» ребята строительного колледжа вновь посетили отделение и оказали помощь в уборке прилегающей территории.
Светлана Алимова,заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»
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