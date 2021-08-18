Волонтеры БРСМ подарили школьные принадлежности в рамках благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем»

Менее месяца остается до начала нового учебного года. 1 сентября с особым трепетом ждут будущие первоклашки. Каждый мечтает пойти в школу с новым рюкзаком, наполненным новенькими школьными принадлежностями. Миссия волонтеров "Доброе сердце" - помочь собрать в школу ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Школьные принадлежности (карандаши, пластилин, гуашь, цветная бумага, картон и многое другое) собраны активом Ленинского районного комитета г. Бобруйска Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в рамках благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем». Все собранные школьные принадлежности обязательно пригодятся юным бобруйчанам на пути к знаниям.

Это так важно кого-то порадовать. А когда мы приносим радость ребёнку, то сами становимся лучше.

Информация! У вас есть возможность приобщиться к хорошему делу, подарить радость малышу и помочь семье в сложной ситуации. Акция продлиться до 3 сентября, школьные принадлежности можно принести по адресу: г. Бобруйск, ул. Советская, д.78, каб. 305. Присоединяйтесь!