Волонтеры БРСМ отправились в информационный рейд по Бобруйску

Волонтеры ОО "БРСМ" прошли по улицам Бобруйска с информационным рейдом. Информировали граждан о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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