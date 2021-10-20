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COVID-19Фотофакт

Волонтеры БРСМ отправились в информационный рейд по Бобруйску

bobrlife.by 54 0

Волонтеры БРСМ отправились в информационный рейд по Бобруйску

Волонтеры ОО "БРСМ" прошли по улицам Бобруйска с информационным рейдом. Информировали граждан о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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