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Общество

Волонтеры БРСМ Бобруйска готовы оказать помощь ветеранам и пенсионерам

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Волонтеры БРСМ Бобруйска готовы оказать помощь ветеранам и пенсионерам

Бобруйский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» продолжает работу по оказанию помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также пожилым и одиноко проживающим гражданам в доставке продуктов питания, лекарственных средств, продуктов с сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского ГК ОО «БРСМ».

Информация! Нуждающиеся в помощи могут обратиться по телефонам «горячих линий»: 77-69-83, 71-73-45, 79-29-97.
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