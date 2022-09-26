Волонтеры БРСМ Бобруйска готовы оказать помощь ветеранам и пенсионерам
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Бобруйский городской комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» продолжает работу по оказанию помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также пожилым и одиноко проживающим гражданам в доставке продуктов питания, лекарственных средств, продуктов с сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского ГК ОО «БРСМ».
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