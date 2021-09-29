Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи помогут доставить домой купленную на ярмарках продукцию
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Волонтеры окажут помощь пожилым людям в доставке сельскохозяйственной продукции и прочих товаров с городской ярмарки «Золотая осень», - сообщили в Бобруйском городском комитете ОО «БРСМ».
Молодежь не оставляет без внимания людей преклонного возраста. В период сельскохозяйственных ярмарок волонтерские отряды, помогающие пожилым людям с доставкой сельхозпродукции, становятся особенно востребованными.
С поиском волонтеров проблем не будет, их можно легко отличить от прочих посетителей ярмарки по одинаковым красным ветровкам с фирменным логотипом БРСМ.
Волонтеры будут дежурить по времени проведения ярмарки: 2, 9, 16, 23, 30 октября и 6 ноября с 9.00 до 15.00.
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