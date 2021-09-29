Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи помогут доставить домой купленную на ярмарках продукцию

Молодежь не оставляет без внимания людей преклонного возраста. В период сельскохозяйственных ярмарок волонтерские отряды, помогающие пожилым людям с доставкой сельхозпродукции, становятся особенно востребованными.

С поиском волонтеров проблем не будет, их можно легко отличить от прочих посетителей ярмарки по одинаковым красным ветровкам с фирменным логотипом БРСМ.

Волонтеры будут дежурить по времени проведения ярмарки: 2, 9, 16, 23, 30 октября и 6 ноября с 9.00 до 15.00.