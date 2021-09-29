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Общество

Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи помогут доставить домой купленную на ярмарках продукцию

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Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи помогут доставить домой купленную на ярмарках продукцию

Волонтеры окажут помощь пожилым людям в доставке сельскохозяйственной продукции и прочих товаров с городской ярмарки «Золотая осень», - сообщили в Бобруйском городском комитете ОО «БРСМ».

Молодежь не оставляет без внимания людей преклонного возраста. В период сельскохозяйственных ярмарок волонтерские отряды, помогающие пожилым людям с доставкой сельхозпродукции,  становятся особенно востребованными.

С поиском волонтеров проблем не будет, их можно легко отличить от прочих посетителей ярмарки по одинаковым красным ветровкам с фирменным логотипом  БРСМ.

Волонтеры будут дежурить по времени проведения ярмарки:  2, 9, 16,  23, 30 октября и  6 ноября  с 9.00 до 15.00.

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