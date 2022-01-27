Volkswagen выпустил последний седан Passat

С конвейера завода Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, сошел последний экземпляр седана Passat. Автомобиль выпускали на протяжении нескольких десятков лет, но ушел он в отставку только сейчас, освободив производственные мощности для серийной сборки электрического ID.4. Производство такого транспортного средства начнется до конца текущего года. Об этом сообщает Motor.ru.

В Европе седан Passat перестали выпускать в конце минувшего года, и теперь европейцам доступен только Passat Variant, поскольку универсалы все еще пользуются популярностью на местных рыках. Временной заменой седану станет «родственный» лифтбек Arteon, но уже в следующем году Volkswagen выпустит семейство сопоставимых по габаритам электромобилей Aero/Aero B.