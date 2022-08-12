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Происшествия

Volkswagen наехал на 56-летнюю бобруйчанку

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Volkswagen наехал на 56-летнюю бобруйчанку

Volkswagen в Бобруйске наехал на 56-летнюю женщину. ДТП произошло 11 августа в 6.30 в районе дома 27Б по улице 50 лет ВЛКСМ.

Как сообщили в УВД облисполкома, 56-летняя местная жительница на автомобиле Volkswagen наехала на 56-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы.

mogilevnews.by

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