Volkswagen наехал на 56-летнюю бобруйчанку

Volkswagen в Бобруйске наехал на 56-летнюю женщину. ДТП произошло 11 августа в 6.30 в районе дома 27Б по улице 50 лет ВЛКСМ.

Как сообщили в УВД облисполкома, 56-летняя местная жительница на автомобиле Volkswagen наехала на 56-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы.

mogilevnews.by