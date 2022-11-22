«Вокруг торговли пытаются создать ажиотаж». Кочанова об ассортименте товаров в магазинах

Вокруг торговли пытаются создать ажиотаж, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должна быть очень быстрая реакция. Потому что, когда начинают с одного сайта на другой перекачивать лживую информацию, люди все это видят. И нам ежедневно поступает такая информация из всех источников, мы ее аккумулируем и сразу отдаем для проверки в местные органы власти. Но здесь даже не нужно ждать каких-то сигналов. И не только члены Совета Республики включились в эту работу, но и сотрудники аппарата Совета Республики. И в этом ничего сложного нет. Мы все с вами бываем в магазинах. И каждый из нас покупает продукты, товары первой необходимости, другие товары. Поэтому многие информируют нас по этим вопросам, - рассказала Наталья Кочанова. - В том числе и на приемах граждан по личным вопросам я задаю всем вопрос об ассортименте в магазинах. Потому что люди приезжают из разных регионов страны. Искренне скажу, что не было ни одного факта, чтобы люди сказали, что чего-то нет в магазинах или чего-то не хватает".

Вместе с тем спикер не исключает, что при большом количестве торговых точек в некоторых из них возможны какие-то нарушения. "На повышение цен мы тоже обращаем внимание. Когда ты покупаешь один и тот же товар, то можешь это определить. На что-то повысились цены. Например, в Несвиже на 20% повысилась цена на уксус. Но вместе с тем есть снижение цен на рапсовое масло, на растительное - в Бобруйске. И таких примеров могу приводить достаточно много, - отметила председатель Совета Республики. - Конечно, в каждый торговый объект наши представители не зашли, возможно, где-то и есть какие-то недостатки. Но они были еще до постановления Совета Министров. Тогда еще не было того ажиотажа, который некоторые пытаются создать сегодня вокруг торговли. Поэтому все в исполнительной дисциплине и тех людях, которые занимаются этими вопросами. Мы занимались и будем заниматься мониторингом так, как того требует от нас жизнь. И будем принимать меры. В этой работе мы используем все источники для того, чтобы обладать правдивой, достоверной информацией".