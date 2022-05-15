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Фоторепортажи

Вокальная студия «Star kids» и студия современного танца «Expression» показали, чему научились за год

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Вокальная студия «Star kids» и студия современного танца «Expression» показали, чему научились за год

 

Фото Александра Анташкевича

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