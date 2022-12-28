Военные моряки встретились с учащимися автотранспортного колледжа

В среду, 28 декабря, на встречу с обучающимися автотранспортного колледжа пришли члены Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» – капитан-лейтенант Сергей Стрельцов, ее председатель, мичман Владимир Майданик, капитан-лейтенант Александр Лепестов, а также Владимир Каковка, ветеран 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Сергей Евгеньевич рассказал об участии военных моряков в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Юрьевич провел экскурс в историю речных военных флотилий России.

Александр Александрович поделился, почему остался жить в Бобруйске, рассказал о белорусских моряках и флотоборцах, военных лодках и прочитал стихотворение «Мой родны кут, як ты мне мілы!..».

В Год исторической памяти Владимир Иванович говорил о сожженных в годы Великой Отечественной войны деревнях, о лагерях смерти, о сносе памятников в наше время, о 103-й дивизии и прочитал свое стихотворение о Брестской крепости.

Виктор ЧАБАН, фото автора.